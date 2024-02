Russia: ambasciatore a Londra, "nessun interesse" per Polonia e Paesi baltici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kelin ha anche descritto il ritiro dei carri armati russi da Kiev nei primi mesi della guerra come un “gesto di buona volontà” piuttosto che una sconfitta, aggiungendo che l’obiettivo era quello di “allungare le forze dell’Ucraina” in modo che Mosca potesse raggiungere i suoi obiettivi “con mezzi politici piuttosto che mezzi militari". Alla domanda sulle accuse di violazioni dei diritti umani a Mariupol, Kelin ha risposto che ora Mariupol è "una città totalmente ricostruita, ed è incredibile quanto sia bella". "Non tutti gli edifici sono stati restaurati in questo momento, ma sono stati fatti molti sforzi", ha proseguito, osservando come "la gente sta tornando a Mariupol, sta diventando una bella città". (Rel)