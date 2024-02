Trasporto Aereo: giustizia Usa, via a indagini Gol su presunta concorrenza sleale di Latam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia statunitense ha autorizzato la compagnia aerea del Brasile Gol Linhas Aereas di indagare su una presunta concorrenza sleale di Latam. Quest'ultima, che ha la sede in Cile, avrebbe approfittato della situazione fallimentare di Gol per "impossessarsi dei suoi aerei, assumere i suoi piloti e scoraggiare gli agenti di viaggio dal prenotare voli con Gol", secondo quanto riportato da "Cnn Brasil". La compagnia aerea Gol aveva fatto ricorso al Capitolo 11 del diritto fallimentare negli Stati Uniti, presentando istanza di protezione dal fallimento il 28 gennaio, e accusa Latam di aver iniziato il giorno dopo una campagna per noleggiare aerei dei modello Boeing 737, utilizzati da Gol, mentre la flotta di Latam è composta da Airbus A320. (segue) (Was)