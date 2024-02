Usa: Biden, Trump vergognoso, ha invitato Putin a invadere nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato e sui Paesi alleati sono “pericolose, scioccanti e anti-americane”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca, dopo che Trump ha recentemente affermato che la Russia potrebbe fare “ciò che vuole” con i membri dell’Alleanza atlantica che non investono a sufficienza nella difesa. “Ha invitato Putin ad invadere i nostri alleati: un ex presidente ha inviato questo messaggio a tutto il mondo, e la cosa peggiore è che crede alle sue parole”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno “un impegno sacro” nei confronti della Nato. (Was)