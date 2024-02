Uruguay-Venezuela: Lacalle Pou, quando mancano gli argomenti si ricorre agli insulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando mancano gli argomenti si ricorre alle accuse. Dato che sono così interessati a ciò che diciamo, dovrebbero giustificare un regime come quello che hanno portato avanti per molto tempo, con prigionieri politici ed elezioni non trasparenti". È quanto ha affermato il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, rispondendo alla vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, che lo ha definito un "lacchè" dopo che il presidente ha affermato che il governo venezuelano "è una dittatura". "Mi sembra che più che sull'insulto e sul risentimento, dovremmo riflettere se vogliamo avere una democrazia piena oppure no", ha aggiunto il presidente uruguaiano, che ha sostenuto che la sua posizione "non è nuova". "Me lo avete sentito dire quando ero senatore e in diversi vertici di organizzazioni internazionali, e l'altro giorno me lo hanno chiesto e io ho detto la stessa cosa di sempre, non dovete sorprendervi", ha detto. (segue) (Abu)