Venezuela: Ue chiede immediata liberazione direttrice ong, Rocio San Miguel (2)

- La notizia dell'arresto era stata confermata dallo stesso Saab, oltre 48 ore dopo le denunce fatte dalle organizzazioni civili. L'accusa, per la difensore dei diritti umani, è di aver preso parte alla "trama cospirativa" identificata col nome "braccialetto bianco", il cui obiettivo - scrive William Saab - "era attentare contro la vita del capo dello Stato, Nicola Maduro, e altri funzionari", oltre ad attaccare "diverse unità militari". Le indagini, chiosa il procuratore in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, vanno avanti come sempre "nel rispetto di quanto stabilito nella nostra Costituzione, nelle leggi della Repubblica e nelle norme nazionali e internazionali di protezione dei diritti umani". (segue) (Beb)