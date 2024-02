Venezuela: Ue chiede immediata liberazione direttrice ong, Rocio San Miguel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Miguel - secondo la ricostruzione dei media - sarebbe stata prelevata dall'aeroporto internazionale di Caracas e portata negli uffici dell'intelligence militare poco prima di intraprendere un viaggio all'estero per motivi familiari. San Miguel, 57 anni, è direttrice di “Control Ciudadano”, istituto che dal 2005 si occupa di temi militari e sicurezza ed è "indipendente da ogni dottrina, istituzione di partito o religiosa", come si legge nella presentazione pubblicata sulla pagina internet. La missione dell’organizzazione è "promuovere ed esercitare il controllo cittadino” sui temi della sicurezza, la difesa e le Forze armate nazionali nel segno di cinque principi: rispetto dei diritti umani, trasparenza, democrazia, della partecipazione e dello Stato di diritto. Ha collaborato con esercito e forze dell'ordine anche nella ricostruzione delle attività criminali in Venezuela legate al narcotraffico e alle bande colombiane. (segue) (Beb)