Venezuela: Ue chiede immediata liberazione direttrice ong, Rocio San Miguel (4)

- Il filone delle indagini nato dalle denunce sui presunti tentativi di colpo di Stato hanno sin qui portato a decine di arresti. Nel mirino della procura, note attiviste a livello internazionale come Tamara Suju, oggi in esilio, la giornalista Sebastiana Barraez, e Anyelo Colima, militare in congedo, ora a Miami. Arrestati anche 33 militari - un generale, di divisione, due colonnelli, sei tenenti colonnello, nove maggiori, due capitani, sei primi tenenti, sette sergenti - coinvolti secondo l’esecutivo in “cospirazioni e pianificazioni di azioni criminali e terroristiche contro il governo legittimo". (segue) (Beb)