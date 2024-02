Milleproroghe: Forza Italia, proroga Iva per Terzo settore grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo settore “è grande una ricchezza per il Paese, supplisce dove lo Stato non riesce o non può arrivare. Anche per questa ragione le associazioni di volontariato, così come quelle sportive, non devono e non possono essere trattate fiscalmente come le società a scopo di lucro”. Lo hanno dichiarato Roberto Pella e Paolo Emilio Russo, capigruppo di Forza Italia nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali. “Non era immaginabile – hanno sottolineato – che potessero essere penalizzate con adempimenti burocratici gravosi, che avrebbero comportato grossi problemi specie alle più piccole”. “Forza Italia si è battuta sin dall’inizio per approvare nel decreto Milleproroghe, d’intesa col governo e in accordo con gli altri partiti della maggioranza, la proroga all’entrata in vigore del nuovo regime Iva fino al 31 dicembre 2024. È un’ottima notizia e anche un giusto riconoscimento che questo voto sia arrivato all’unanimità”, hanno concluso. (Rin)