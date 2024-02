Gaza: colloqui al Cairo, stallo su rapporto tra ostaggi e prigionieri palestinesi da liberare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo incontro tra i rappresentanti di Stati Uniti, Israele, Egitto e Qatar, che si sono riuniti oggi al Cairo per portare avanti le trattative su una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, è stato “serio e produttivo”, ma le parti non sono ancora riuscite a trovare una intesa definitiva. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che i negoziati continueranno, e che il principale ostacolo ad un accordo è rappresentato dal rapporto tra gli ostaggi di Hamas e i prigionieri palestinesi detenuti in Israele che verrebbero liberati dopo la cessazione delle ostilità. In base alle indiscrezioni di stampa, il movimento islamista palestinese ha avanzato una controproposta dopo i recenti colloqui a Parigi, chiedendo la liberazione di “tutti coloro che sono detenuti nelle carceri palestinesi e che sono stati arrestati prima della firma dell’accordo: incluse le donne, i bambini, gli anziani e gli infermi”. Una condizione che è stata respinta dal governo di Benjamin Netanyahu. Sempre fonti anonime hanno riferito alla “Cnn” che per questa settimana non è attualmente prevista la visita in Egitto di una delegazione di Hamas. (Was)