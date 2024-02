Usa: Austin dimesso dall’ospedale, tornerà al Pentagono entro la fine della settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è stato dimesso dall’ospedale militare Walter Reed, dove è stato ricoverato domenica scorsa per un problema alla vescica. Lo ha annunciato il Pentagono in una nota, aggiungendo che il segretario ha riassunto le sue funzioni e “si sta riprendendo bene”. Il dipartimento della Difesa ha precisato di avere già notificato le dimissioni di Austin alla Casa Bianca e al Congresso. Su consiglio dei suoi medici, il segretario lavorerà da casa per un periodo di tempo che non è stato specificato nella nota, in modo da riprendersi del tutto e tornare al Pentagono entro la fine della settimana. Il personale dell’ospedale militare, nel comunicato, ha precisato che Austin è stato ricoverato domenica scorsa per un problema alla vescica, la cui causa è stata identificata e trattata con una procedura medica non chirurgica il giorno successivo. La struttura ha precisato che il problema non è legato all’operazione a cui Austin si è sottoposto a dicembre per curare un cancro alla prostata, e che la sua prognosi relativamente alla malattia rimane “eccellente”. (Was)