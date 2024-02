Agricoltura: Confagricoltura, esenzione Irpef passo importante in giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa raggiunta in seno al governo con la definizione di un emendamento sull'esenzione dell'Irpef agricola “è un passo importante che va incontro alle richieste di Confagricoltura”. Così Palazzo della Valle commenta l'accordo definito oggi che interessa gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti. La misura sarà votata nell'ambito del Dl Milleproroghe e riguarda i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro. È invece prevista la riduzione dell'Irpef del 50 per cento per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro. “Apprezziamo l'impegno delle forze politiche che si sono adoperate per arrivare a una soluzione pur nella ristrettezza delle risorse a disposizione, a partire dai ministri Lollobrigida e Giorgetti e il viceministro Leo. Un segnale nella giusta direzione di alleggerimento fiscale che accoglie le istanze del settore primario in un momento di grande difficoltà per le imprese”, conclude Confagricoltura.(Com)