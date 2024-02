Ex Ilva: Scarpa (Fiom), non scaricare su lavoratori danni causati da malagestione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo da tempo denunciato il fatto che la direzione aziendale di ArcelorMittal ha abbandonato le proprie responsabilità contrattuali, produttive e occupazionali. Ribadiamo che la priorità in questo momento è garantire la salita pubblica e mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori, gli impianti e l’ambiente”, ha proseguito. “L’ipotesi dell’amministrazione straordinaria – ha aggiunto – deve essere scongiurata dal momento che metterebbe a rischio la continuità produttiva degli stabilimenti e delle aziende dell’indotto. A tal riguardo abbiamo presentato come Fiom e come Cgil, insieme agli altri sindacati, degli emendamenti di modifica dei due decreti del governo”. “L’ex Ilva è un’azienda definita strategica nell’interesse generale del Paese, ognuno deve fare la propria parte, a partire dal governo, dalle Istituzioni locali e dal sistema delle imprese. Lunedì 19 febbraio nell’incontro con il governo ribadiremo che per noi vale l’accodo del 2018, non faremo nessun passo indietro”, ha concluso. (Rin)