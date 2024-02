© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Il Sindaco Roberto Gualtieri incontra il Primo Ministro Marcel Ciolacu e una delegazione di autorità della Romania per un incontro con la comunità romena. Protomoteca, Campidoglio (Ore 18:45)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità Monica Lucarelli parteciperà al "One Billion Rising 2024" Flashmob contro la violenza sulle donne. Piazza di Spagna a Roma (ore 12)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità Monica Lucarelli parteciperà alla Cerimonia "Ambasciatori in Rosa" organizzato da Susan G. Komen Italia. Sala della Regina, Palazzo Montecitorio a Roma (ore 16:30) (segue) (Rer)