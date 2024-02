Lavoro: Landini, pronti a tutte le battaglie se non aumentano i salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si aumentano i salari noi siamo pronti a fare tutte le battaglie necessarie, non escludendo nessuna forma, perché in gioco c'è la dignità del lavoro, del Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite della puntata di questa sera di dìMartedì, su La7, condotta da Giovanni Floris. "L'aumento dei salari e la lotta alla precarietà sono due punti fondamentali. Quest'anno ci sono più di 12 milioni di lavoratori che dovranno rinnovare i contratti, compresi quelli che lavorano nei campi da lavoratori dipendenti, noi vogliamo che gli aumenti ci siano: lo stiamo dicendo alle imprese e al governo", ha aggiunto. (Rin)