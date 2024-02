Uruguay-Venezuela: Lacalle Pou, quando mancano gli argomenti si ricorre agli insulti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista concessa lunedì ai media locali, Lacalle Pou aveva detto che la posizione di Montevideo sul Venezuela, "è chiara, salta agli occhi". Il Venezuela è "una dittatura, in cui non ci sono elezioni libere e in cui, come tutti sapete è stata arrestata un'altra persona in modo ingiusto", ha detto Lacalle Pou rimandando alla sorte di Rocio San Miguel, avvocato esperto di questioni militari e direttrice di una ong dei diritti umani, accusata di aver cospirato contro la vita del presidente. Se "qualcuno non vuole dire" che il Venezuela è una dittatura "ci sarà un motivo. Se abbaia, ha quattro zampe e muove la coda, e qualcuno mi dice che non è un cane, un motivo ci deve essere". (Abu)