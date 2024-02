Latina: finanziere uccide mamma e sorella della ex intervenute nella lite per salvare ragazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si delineano i contorni del duplice omicidio avvenuto oggi a Cisterna di Latina. Le vittime, madre e figlia, si chiamavano Nicoletta Zomparelli, 46 anni e Renee' Amato, 19 anni. Le due donne avrebbero pagato con la vita l’essere intervenute a difesa della figlia e sorella 22enne ex fidanzata di un finanziere 27enne di Minturno. Il rapporto tra la 22enne e il militare si sarebbe interrotto e l’uomo, oggi, sarebbe ritornato in argomento nella sua abitazione nel quartiere San Valentino con la ex finendo per litigare. A quel punto sarebbero intervenute in difesa della ragazza le due donne che sono state uccise a colpi di pistola. La ex fidanzata, invece, si è salvata chiudendosi in bagno e lanciando l’allarme. Il giovane è andato via e qualche ora dopo si è consegnato alle forze dell’ordine.(Rer)