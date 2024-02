Rpt - Tunisia: Ong Ftdes, 1.313 migranti morti o dispersi in mare nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Sono almeno 1.313 i migranti morti o dispersi al largo delle coste tunisine nel 2023. Lo rende noto il Forum tunisino dei diritti economici e sociali (Ftdes), evidenziando il peggioramento della crisi migratoria nel Paese nordafricano. In totale lo scorso anno sono morte o scomparse almeno 2.678 persone, mentre dal 2014 ad oggi le vittime sono state più di 28 mila, stando ai dati del “cruscotto statistico” del Viminale. Secondo l'organizzazione tunisina, nel 2023 sono arrivati sulle coste italiane 17.322 tunisini (circa il 20 per cento degli arrivi totali), tra cui 4 mila minori. Si tratta del 4,5 per cento in meno rispetto al 2022, quando furono 18.148 i tunisini sbarcati sulle coste italiane. Tuttavia, i dati del Viminale mostrano un aumento degli arrivi totali nel 2023, con 157.652 persone arrivate sulle coste italiane. I dati registrano un aumento del 47 per cento degli arrivi tra 2022 e 2023. Se nel 2022 oltre un terzo delle persone che hanno fatto ingresso in Italia via mare erano egiziane o tunisine, lo scorso anno è tornata ad essere quantitativamente importante l'immigrazione dai Paesi dell'Africa sub-sahariana. In particolare, è dalla Guinea (poco più di 13 milioni di abitanti in Africa occidentale) che è arrivato il maggior numero di persone nel 2023, poco più di 18 mila. Seguono la Tunisia (17,3 mila), la Costa d'Avorio (16 mila) e il Bangladesh (circa 12 mila). (Tut)