Gaza: Blinken incontra il re di Giordania, focus su aiuti umanitari

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il re di Giordania, Abdullah II, a cui ha ribadito la partnership strategica tra i due Paesi. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha affermato che la Giordania rappresenta “un pilastro” per la stabilità regionale, sottolineando l’impegno delle autorità Usa per la pace e la sicurezza in Medio Oriente. Blinken ha anche ringraziato il Paese per il suo sostegno alla consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Proprio il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas è stato al centro del colloquio, durante il quale Blinken ha ribadito il sostegno di Washington alla creazione di uno Stato palestinese indipendente, con adeguate garanzie di sicurezza per Israele. (Was)