Rai: Calenda, sempre stata lottizzata, va affidata a fondazione indipendente

19 luglio 2021

- La Rai “è sempre stata lottizzata. Il governo in cui ero io, il governo Renzi, la lottizzava in un modo strepitoso”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della puntata di questa sera di "dìMartedì", su La7, condotta da Giovanni Floris. “La Rai – ha aggiunto – va affidata a una fondazione indipendente nominata dal presidente della Repubblica, in modo che si stacca dai partiti, si chiude la commissione di vigilanza e finisce questa storia per cui Rai e Servizi segreti sono le principali occupazioni dei parlamentari italiani”. (Rin)