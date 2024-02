Francia: cattedrale di Notre Dame, cominciati i lavori per togliere le impalcature attorno alla guglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per togliere le impalcature dalla guglia della cattedrale di Notre Dame di Parigi, andata parzialmente distrutta in un incendio nel 2019, sono cominciati. Lo riferiscono i media francesi. La guglia dovrebbe tornare ad essere visibile per le Olimpiadi di Parigi. Le impalcature hanno un peso complessivo di 600 tonnellate e sono composte di 70 mila pezzi metallici. La struttura contava 48 livelli per un'altezza di 100 metri. La basilica di Notre Dame dovrebbe riaprire l'8 dicembre di quest'anno. (Frp)