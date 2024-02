Trasporto Aereo: giustizia Usa, via a indagini Gol su presunta concorrenza sleale di Latam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immediatamente dopo aver presentato la petizione ai sensi del Capitolo 11, Gol si è accorta che Latam stava cercando di acquisire locatori, aerei e piloti Gol. Nei giorni successivi, resoconti, interviste e ulteriori attività hanno costretto Gol a concludere che Latam è impegnata in una campagna deliberata e coordinata per interferire con la proprietà di Gol", si legge nella decisione, che ha ordinato a Latam di fornire documenti e di rendere disponibili i suoi dirigenti per spiegare agli avvocati di Gol i presunti sforzi per acquisire aerei da compagnie che attualmente noleggiano a Gol. (Was)