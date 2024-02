© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla seduta del Consiglio regionale. Consiglio regionale, via della Pisana 1301 (ore 10)- Seduta ordinaria del consiglio regionale del Lazio. Consiglio regionale, via della Pisana 1301 (ore 10)- Il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Flavio Cera, partecipa al dibattito per sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori sulla problematica del consumo e del traffico di droga tra i giovani. Intervengono tra gli altri Domenico Petrini, sindaco di Subiaco, e Don Antonio Coluccia, sacerdote fondatore dell'opera Don Giustino. Scuola Braschi Quarenghi in via di Villa Scarpellini 19 a Subiaco, in provincia di Roma (ore 11) (segue) (Rer)