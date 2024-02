Francia:Parigi, librai della Senna potranno rimanere durante Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I librai della Senna non dovranno spostare le loro tipiche bancarelle in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi. Secondo quanto riferisce l'Eliseo, lo ha deciso il presidente Emmanuel Macron, mettendo così fine ad un dibattito che durava mesi. I venditori di libri posizionati sulle rive del fiume parigino con i loro tradizionali cassoni in legno dove sono esposti volumi di ogni genere avrebbero dovuto essere evacuato furante i Giochi olimpici di questa estate. La categoria ha protestato a lungo avanzando i rischi per il settore, già fortemente indebolito a causa del coronavirus. Alla fine Macron ha accordato ai librai la possibilità di restare la loro posto.(Frp)