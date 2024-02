Milleproroghe: Grimaldi (Avs), approvato nostro emendamento su Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente accolto l'emendamento delle opposizioni al decreto Milleproroghe che prevede lo slittamento dell'entrata in vigore del regime Iva per il Terzo settore al 1 gennaio 2025”. Lo afferma il vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. “Abbiamo così salvato migliaia di piccole associazioni, circoli Arci, Acli che animano la nostra vita sociale e culturale e creano senza profitto un tessuto di relazioni e sostegno fondamentale per tanti e tante. Da domani – conclude – sarà fondamentale trovare al più presto una soluzione che riporti gli enti di Terzo settore nel regime di esclusione". (Rin)