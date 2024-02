Usa-Senegal: Blinken sente presidente Sall, calendario elettorale va ripristinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Senegal, Macky Sall, a cui ha espresso la “profonda preoccupazione” di Washington per la crisi politica in corso nel Paese africano, dopo che le elezioni presidenziali sono state rinviate al prossimo dicembre. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha chiesto al presidente di “ripristinare il calendario elettorale” del Paese, e di programmare le elezioni nel rispetto della Costituzione. Blinken si è anche detto preoccupato per le possibili ripercussioni della crisi politica in Senegal sulla stabilità domestica e regionale. (Was)