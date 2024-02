Argentina-Italia: ministra Esteri Mondino, giornata di incontri con imprese e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha tenuto oggi a Roma una "vasta agenda" di incontri con alti funzionari italiani, enti intergovernativi, rappresentanti dell'industria e imprenditori locali. Lo riferisce un comunicato del governo argentino. Mondino ha ricevuto presso l'ambasciata argentina in Italia la segretaria generale dell'Istituto italo latinoamericano (Iila), Antonella Cavallari, "che ha ringraziato per l'impegno che l'Italia sta portando avanti per promuovere le relazioni dell'Europa con la nostra regione". Inoltre, ha sottolineato che l'Argentina vuole continuare a rafforzare i suoi legami storici con l'Italia e che in termini economici il Paese è "interessato ad aumentare e diversificare le sue esportazioni, ricostruendo al tempo stesso la fiducia degli investitori". (segue) (Abu)