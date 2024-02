Argentina-Italia: ministra Esteri Mondino, giornata di incontri con imprese e istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro di lavoro hanno partecipato il ministro agli Esteri italiano, Antonio Tajani, la delegazione imprenditoriale argentina, guidata dal presidente dell'Unione Industriale Argentina (Uia), Daniel Funes de Rioja, e i rappresentanti degli enti finanziatori del governo italiano: la Camera dei depositi e prestiti (Cdp), la Società italiana per le imprese all'estero (Sace); la Società Italiana per le imprese miste all'Estero (Simest) e la Societa italiana di commercio (Ice-Ita). Durante l'incontro, Mondino ha assicurato che "il governo (argentino) ha stabilito come priorità l'approfondimento dell'internazionalizzazione dell'economia argentina attraverso le sue imprese, che sono l'asse trainante e trasformativo della realtà commerciale e, quindi, direttamente responsabili della crescita del Paese, dell'occupazione e delle esportazioni. L'internazionalizzazione delle imprese è lo strumento più efficace di cui dispone un Paese per riprendersi, crescere e raggiungere livelli più elevati di competitività". (segue) (Abu)