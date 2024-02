Argentina-Italia: ministra Esteri Mondino, giornata di incontri con imprese e istituzioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha anche affermato che l'Argentina dispone di uno spazio importante per potenziare le opportunità di affari e di scambio nei settori del design, degli audiovisivi, delle arti visive e dell'editoria. E ha sostenuto che "il governo del presidente Milei è impegnato a creare le condizioni affinché gli investitori possano incanalare le proprie risorse e sfruttare la finestra di opportunità di business che mettiamo a disposizione" Secondo Mondino, "l'Argentina può competere a livello internazionale grazie al suo capitale umano, al livello di competenza della sua forza lavoro, all'esperienza nell'esportazione e allo stock di capitale naturale. Tutto ciò fornisce una base ideale per stimolare gli ecosistemi aziendali". E ha concluso: "Siamo convinti che il potenziale di crescita dell'economia argentina sia ancora molto lontano dall'essere pienamente realizzato. "Abbiamo bisogno di una forte spinta agli investimenti che fornisca la forza necessaria per la maturazione di più startup e progetti con orizzonti di crescita molto promettenti". (Abu)