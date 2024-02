Polonia: Tusk, esistono prove su utilizzo programma spionaggio Pegasus da parte del precedente governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato di avere prove circa l'utilizzo da parte del precedente governo del software di spionaggio Pegasus. Parlando oggi in conferenza stampa insieme al presidente della Polonia, Andrzej Duda, il premier ha rivelato come le autorità di Varsavia avrebbero preso di mira "un elenco molto lungo" di persone. Tusk ha affermato di aver condiviso con Duda le informazioni circa un ampio utilizzo dello spyware in Polonia, spiegando che avrebbe fornito al capo dello Stato una serie completa di documenti, se fosse stato interessato. Il documento già divulgato"è solo un campione dei documenti a sua disposizione, signor presidente", ha detto Tusk a Duda all'inizio di una riunione del Consiglio di gabinetto, un formato di consultazione tra il capo dello Stato e il governo. Il primo ministro ha poi annunciato di aver chiesto al ministro della Giustizia e al procuratore generale di fornire a Duda una serie di documenti che "confermino al 100 per cento l'acquisto e l'utilizzo di Pegasus in modo legale e illegale". (Vap)