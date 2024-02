Agricoltura: Meloni, nostro impegno per comparto sarà ancora più forte in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scelta di garantire, in un momento di difficoltà del mondo agricolo, un ulteriore intervento di sostegno è frutto del lavoro del ministero dell’Agricoltura e dell’Economia che hanno elaborato una proposta di intervento fiscale più equa e che raccoglie le istanze proposte in occasione del tavolo con le organizzazioni agricole che si è svolto la settimana scorsa”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Un incontro – ha proseguito Meloni – nel quale ho recepito le proposte delle organizzazioni e al quale ho presentato i tanti risultati ottenuti dal nostro governo in Italia in favore del mondo agricolo”. “Il nostro impegno adesso sarà ancora più forte in Europa dove chiederemo che l’agricoltura venga rimessa al centro del dibattito”, ha concluso Meloni. (Rin)