Usa: Biden a Johnson, subito voto alla Camera per aiuti all’Ucraina

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, deve “far votare immediatamente in aula” la proposta di legge approvata al Senato per gli aiuti all’Ucraina e ad Israele. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Se il testo arrivasse ora in aula alla Camera, passerebbe senza alcun dubbio: il presidente non deve permettere ad una minoranza e alle voci più estreme di bloccare un pacchetto così critico”, ha detto. (Was)