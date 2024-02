Ucraina: Biden, non abbasseremo mai il capo di fronte a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “devono dimostrare di essere affidabili, e di ergersi a difesa della libertà”. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando alla Casa Bianca dopo che il Senato ha approvato una proposta di legge per destinare nuovi fondi all’assistenza militare all’Ucraina e ad Israele. “Rimaniamo al fianco dei nostri alleati: gli Stati Uniti non chinano mai il capo di fronte a nessuno, e sicuramente non davanti a Vladimir Putin”, ha detto. (Was)