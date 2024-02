Ex Ilva: Scarpa (Fiom), non scaricare su lavoratori danni causati da malagestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno pensi di scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto la situazione che si sta determinando e che riguarda in particolare le condizioni degli stabilimenti dopo anni di malagestione, di assenza di investimenti e di mancanza di manutenzioni ordinarie e straordinarie”. Lo ha dichiarato Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil. “Si è scelto di non produrre le tonnellate di acciaio previste dagli accordi e dai piani ambientali, nonostante la domanda acciaio sia forte e l’Italia sia costretta a importare dall’estero per poter soddisfare il proprio fabbisogno. Questa scelta dei soci – ha proseguito – non può essere pagata dai lavoratori. È ora di finire con lo scaricabarile, interverrà chi di dovere per accertare le responsabilità”. (segue) (Rin)