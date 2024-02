Venezuela: Ue chiede immediata liberazione direttrice ong, Rocio San Miguel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea ha chiesto la liberazione "immediata" di Rocio San Miguel, l'avvocata esperta dei diritti umani arrestata venerdì scorso. "Profondamente preoccupati per il recente arresto di Rocio San Miguel. Chiediamo la sua liberazione immediata e riaffermiamo il nostro impegno in favore della protezione dei difensori dei diritti umani", ha detto Nabila Massrali, portavoce del'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Rocio San Miguel, la direttrice dell'ong venezuelana "Control Ciudadano", è stata arrestata con le accuse di "tradimento alla patria, cospirazione, terrorismo e associazione a delinquere". Le accuse sono state formalizzate dal procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, assieme a quelle riguardanti altre cinque persone. Nel mirino della procura anche l’ex compagno di San Miguel, Alejandro Gonzalez Canales, accusato di aver rivelato segreti politici e militari e ostacolato la giustizia. Saab parla inoltre di misure cautelari imposte ad altre quattro persone. In precedenza, i legali della direttrice dell'ong avevano avvertito che agli arresti erano finiti anche diversi familiari tra cui la figlia di San Miguel, Miranda San Miguel, i due fratelli, Alberto e Miguel Angel. (segue) (Beb)