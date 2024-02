Milleproroghe: Barelli (FI), proroga nuovo regime Iva per Terzo settore è nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie all’approvazione di un emendamento di Forza Italia al decreto Milleproroghe, l’applicazione del nuovo regime Iva per il terzo settore sarà posticipata al 1 gennaio 2025”. Lo dichiara Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Un risultato importante per centinaia di migliaia di associazioni che operano nella promozione sociale e nell’ambito della diffusione della pratica sportiva, una vittoria di Forza Italia che si sta battendo per un riordino complessivo che valorizzi l’intero terzo settore, un patrimonio prezioso e insostituibile per il nostro Paese”, aggiunge Barelli. (Rin)