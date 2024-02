Italia-Vaticano: Tajani a celebrazione Patti Lateranensi, interlocuzione con Santa Sede importante per governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre ricordato la particolare attenzione che l'Italia dedica alla tutela della libertà di religione e delle minoranze religiose, soprattutto quelle che si trovano in contesti di particolare instabilità. Tajani ha ricordato "lo sforzo italiano volto a proteggere i cristiani e i luoghi di culto cristiani in Medio Oriente, dove è fondamentale non cadere nella trappola di una guerra di religione tra mondo arabo e mondo occidentale, come vorrebbe Hamas". La nota prosegue ricordando che il titolare della Farnesina e il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede tengono regolari consultazioni semestrali. Le ultime si sono svolte a metà dello scorso mese di dicembre. In previsione del Giubileo del 2025, il Maeci e la Santa Sede stanno collaborando da tempo per assicurare il successo dell'evento, anche attraverso un'apposita intesa tra la Farnesina e il Dicastero per l'Evangelizzazione firmata il 14 dicembre 2023. (Com)