Gaza: ambasciatore Israele, processo politico tenga conto della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo politico e l’orizzonte politico sono importanti e devono includere anche soluzioni sostenibili per la sicurezza di Israele e dei cittadini israeliani. Lo ha detto l’ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar, in occasione di un evento per ricordare il 75esimo anniversario dell’ avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele. “C'è chi cerca di attaccare Israele con false accuse di colpire deliberatamente i civili. Fanno questo al fine di negare a Israele il diritto fondamentale di difendersi. Siamo anche di fronte a un’ondata di antisemitismo in tutto il mondo, fatta di silenzio, negazione, giustificazione della strage, uso improprio degli strumenti legali, distorsione dei fatti, boicottaggi e uso cinico dei media e dei social network, per delegittimare e demonizzare Israele” ha affermato. (segue) (Res)