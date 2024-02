Brasile: casi di dengue in aumento, più di 500 mila nel 2024 con 75 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi probabili di dengue in Brasile hanno oltrepassato i 500 mila nel 2024. Per il momento, 75 persone sono morte a causa del virus, mentre altre 340 vittime sono sotto inchiesta. Il tasso di incidenza della dengue al momento è di 252,3 casi per ogni 100 mila abitanti. Lo rende noto il ministero della Salute brasiliano. Il numero di casi analizzati è quadruplicato rispetto allo stesso periodo del 2023, quando erano 128.842. Nello Stato di Rio de Janeiro c'è stato un aumento del 56 per cento dei casi in una settimana. Diverse regioni del Paese hanno già decretato lo stato d'emergenza, e ora si teme per un aumento dei casi del virus dopo il carnevale. Nel frattempo, la campagna di vaccinazione del Sistema sanitario unificato (Sus) è iniziata venerdì scorso nel Distretto Federale, che ha la più alta incidenza di dengue nel Paese. In questo momento, la vaccinazione è rivolta a bambini e adolescenti di età compresa tra 10 e 11 anni. Secondo il ministero della Salute, la vaccinazione progredirà progressivamente tra le fasce d'età, man mano che i produttori consegneranno nuovi lotti.(Brs)