Foibe: Rampelli (Fd’I), viaggi del ricordo nuovo passo verso verità

- "Con l'approvazione da parte del Senato oggi viene approvato in via definitiva il Ddl che promuove iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle Foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata. Una storica battaglia della destra che prese il via dall'intuizione di Laura Marsilio che istituì i viaggi della memoria da assessore capitolino alle politiche scolastiche”. Lo dichiara vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli. “Da oggi – prosegue – gli studenti italiani, tenuti all'oscuro per oltre mezzo secolo di questa tragica storia italiana potranno effettuare visite culturali sostenute dal ministero dell'Istruzione per apprendere senza il filtro di storiografi smemorati la cruda verità del confine orientale. Potranno anche constatare i secoli di cultura italiana sedimentata a Fiume, Pola, Zara, Ragusa, di molti decenni antecedenti l'avvento del fascismo e maturare un giudizio consapevole visitando Magazzino 18”. “La memoria storica è il fondamento dell'identità nazionale di qualunque popolo, tentare di cancellarla è stato un atto criminale", conclude Rampelli. (Rin)