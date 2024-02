Brasile: Lula parte per tour in Africa, incontri con presidente Egitto e con capi di Stato dell'Ua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è partito oggi per un tour in Africa, che lo porterà in Egitto ed Etiopia. Lula arriverà a Cairo stasera e si fermerà due giorni per incontrare l'omologo Abdel Fattah al Sisi. Il suo sarà il primo viaggio in Egitto dall'elezione e si svolgerà in occasione del centesimo anniversario delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Di recente le relazioni diplomatiche si sono rafforzate e hanno permesso anche il rimpatrio di 115 cittadini brasiliani dalla Striscia di Gaza, da dove sono usciti passando dal confine egiziano. A seguire, il 17 e 18 febbraio, Lula farà tappa nella capitale etiope Addis Abeba per partecipare a una riunione dei capi di Stato dell'Unione africana. Prima di tornare in Brasile, Lula concluderà il suo primo viaggio all'estero del 2024 in Guyana, Paese che attualmente presiede l'Organizzazione della comunità caraibica (Caricom) e che ha in corso una disputa territoriale con il vicino Venezuela.(Brs)