Usa: Pentagono, Austin sarà dimesso oggi dall’ospedale

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, dovrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale militare Walter Reed, dove è stato ricoverato nel fine settimana a seguito di un problema alla vescica. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. Il segretario è stato sottoposto ad una anestesia totale nella giornata di ieri, nel quadro di “una procedura non chirurgica prevista per il trattamento di un problema alla vescica”. A seguito del ricovero, il terzo dalla diagnosi di cancro alla prostata risalente allo scorso dicembre, Austin ha cancellato un viaggio a Bruxelles questa settimana. (Was)