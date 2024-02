Sanità: Cgil, al via mobilitazione a sostegno pieno accesso a cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la mobilitazione della Cgil, della Funzione Pubblica e dello Spi Cgil di Rieti Roma Est e valle dell'Aniene "a sostegno del pieno accesso alle cure, al diritto alla salute e per il rilancio del servizio sanitario regionale pubblico". Lo si legge in una nota della Cgil, della Fp Cgil e dello Spi Cgil Rieti Roma est Valle dell'Aniene. "Nelle giornate del 12 e del 13 febbraio - si legge anche - le prime iniziative a Roma all'ospedale Pertini, al Poliambulatorio S. Caterina, a Tivoli e all'ospedale di Rieti. Nelle prossime settimane si svolgeranno altre iniziative nel resto del territorio della Camera del Lavoro davanti i presidi sanitari e le sedi istituzionali per accendere un faro sullo stato in cui versa la sanità pubblica. Il personale continua ad essere insufficiente. Servirebbero almeno 10mila unità solo per compensare il turn over nei prossimi due anni, a cui sommare il personale per le strutture sanitarie previste dal pnrr. Nel frattempo i tempi di attesa nei pronto soccorsi e per le prestazioni aumentano spingendo sempre più persone a rinunciare alle cure. Continueremo a mobilitarci affinché la Regione Lazio cambi passo e investa sul diritto alle cure e sul servizio sanitario pubblico" (Com)