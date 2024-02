Giustizia: Ostellari, stagione riforme è iniziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giustizia che funziona, decide in tempi rapidi, tutela i cittadini è condizione di sviluppo del Paese e fondamento della vita democratica. Il disegno di legge Nordio, approvato oggi in Senato, va nella direzione giusta: libera gli amministratori dalla paura della firma, tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni fra imputato e difensore e assicura maggiori garanzie ai cittadini, laddove modifica la disciplina delle intercettazioni, senza privare la magistratura di un necessario strumento investigativo. Grande importanza assume anche l'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il pacchetto di norme, tanto atteso, conferma che la stagione delle riforme è iniziata e proseguirà nei mesi a venire". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(Rin)