Agricoltura: Bergamini (Lega), soddisfazione per norma esenzione Irpef

- "Grande soddisfazione per la norma sull'esenzione dell'Irpef agraria che grazie al lavoro della Lega è stata appena depositata, per essere inserita nel decreto Milleproroghe". Lo ha detto il deputato della Lega Davide Bergamini, capogruppo in commissione Agricoltura. "Hanno vinto i nostri agricoltori che in questi giorni hanno giustamente fatto sentire tutta la loro voce e a cui fin da subito abbiamo garantito il nostro massimo sostegno", ha proseguito. (segue) (Rin)