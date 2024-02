Giustizia: Colucci (Nm), sì a ddl Nordio primo passo per abrogazione abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in Senato del disegno di legge Nordio "è il primo passo per l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, un reato che viene archiviato nel 90 per cento dei casi. Ma soprattutto il disegno di legge interviene sulle intercettazioni a vantaggio di quella cultura garantista che permea tutta la Costituzione. La maggioranza, con questa votazione, ha ancora una volta dimostrato di essere salda e coesa e di avanzare nel cammino della riforma di quella che per noi è la giustizia giusta". Lo afferma il deputato di Noi moderati, Alessandro Colucci. (Rin)