Gaza: Cirielli, Israele ha il diritto a difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto di difendersi e ha il dovere di impedire che possa avvenire un nuovo 7 ottobre. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a un evento per ricordare il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele in corso a Roma. Cirielli ha affermato che i due Paesi condividono 75 anni di “grande amicizia”, contraddistinta da una “profonda condivisione di valori”. “Sul piano geopolitico, Israele è l’unico vero e solido alleato nel Mediterraneo. Penso che vada ribadita la vicinanza al popolo e alle vittime del brutale attacco del 7 ottobre. Non poteva restare impunito”, ha concluso. (Res)