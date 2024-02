Caivano: insediato tavolo per rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina, presso la Camera di Commercio di Napoli, la riunione di insediamento del tavolo permanente per il rilancio economico del Comune di Caivano. Alla presenza delle più importanti associazioni di categoria del mondo delle imprese e dei principali soggetti istituzionali presenti sul territorio si è, quindi, avvito il confronto fortemente voluto dal Dipartimento della funzione pubblica per individuare le principali criticità che caratterizzano il contesto di Caivano e le relative soluzioni. Fra le prime proposte su cui il tavolo si concentrerà si segnala quella di realizzare, presso il Comune di Caivano, un “hub” multifunzione che consenta di offrire un supporto diretto agli operatori economici e ai cittadini in cerca di informazioni. Si lavorerà anche alla realizzazione di un “portafoglio” di opportunità di formazione professionale da mettere a disposizione dei cittadini di Caivano. Il Tavolo si riunirà nuovamente nella prima metà di marzo. (Com)