Giustizia: Gasparri (FI), sinistra ritira richiesta di voto segreto per evitare figuracce

20 luglio 2021

- "Voglio solidarizzare con i colleghi della sinistra che quando c'è stato il voto segreto richiesto dalla sinistra hanno votato, come la maggioranza, per la riforma della giustizia. E rilevo che nel voto finale la sinistra ha ritirato la richiesta di voto segreto proprio per evitare che molti suoi esponenti votassero insieme a noi una giusta riforma che il Senato ha approvato. Avevano chiesto il voto segreto pensando di avere risultati migliori, ne hanno avuti di peggiori e alla fine hanno rinunciato a questo legittimo strumento per evitare altre figuracce. Se il voto finale fosse stato segreto avremmo avuto un risultato ancora più ampio di quello ottimo di 104 voti contro 56 che abbiamo ottenuto per approvare questo primo pezzo della riforma della giustizia. Andarono per suonare con il voto segreto e finirono suonati". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. (Rin)