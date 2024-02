Rai: Lega, vicinanza ad amministratore delegato e solidarietà ad agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vergognoso l'attacco alla Rai a Napoli. Solidarietà all'amministratore delegato per le minacce ricevute e agli agenti feriti negli scontri avuti con chi da una parte parla di pace e democrazia, ma poi affida alla violenza e alla prevaricazione la propria protesta. Il confronto può essere aspro, ma non si possono tollerare simili episodi che devono essere condannati unanimemente, senza se e senza ma". Lo dichiarano i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai. (Rin)