Europee: Carfagna (Azione), estendere voto fuorisede anche a lavoratori

- Per Mara Carfagna, presidente di Azione, "che la maggioranza abbia finalmente aperto al voto per gli studenti fuorisede nella città in cui studiano, già alle prossime europee, come chiedevamo noi, è una buona notizia, ma non basta. Perché il voto nel Comune in cui vivono va esteso anche agli oltre quattro milioni di lavoratori fuorisede o a quanti non possono tornare nel Comune di residenza perché si sottopongono a cure altrove”. “L'esercizio del voto – sottolinea – è un diritto, nessuno deve essere penalizzato”. (Rin)